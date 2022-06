Chi è Waima Vitullo | la pornostar minacciata da uno stalker

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 giugno 2022) Scopriamo chi è, lache per mesi è statada unoche è finalmente stato arrestato dopo l'ennesimo messaggio di morte.è statadi morte più volte dall'ex fidanzato, Marcello Schiattarella, che è finalmente finito in manette: l'arresto è stata disposto dal gip di Roma nei confronti dell'ex della, accusato di atti persecutoria ai danni dell'attrice. Nina Garco, nome vero di, è conosciuta in televisione per essere apparsa nel reality show di Italia 1 "Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio?". In seguito la donna ha fatto nuovamente parlare di sé debuttando nel mondo dell'hard e subendo una serie di operazioni di ...