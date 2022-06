"Chi è quel ministro di Mario Draghi che...": raccomandazioni in tv, la bomba di Dagospia (Di giovedì 9 giugno 2022) Indovina... indovinello. Un piccolo quiz, condensato nello spazio di poche, pochissime righe. E che viaggia su Dagospia, nella rubrica firmata da Giuseppe Candela, "A lume di Candela", rubrica che racchiude gossip, indiscrezioni e appunto indovinelli che viaggiano dalla televisione, al mondo dello spettacolo e fino alla politica. Dunque, veniamo al curioso quesito posto da Candela sul sito diretto da Roberto D'Agostino. Infatti, si legge quanto segue: "Tra guerra e pandemia c'è un ministro del governo Draghi che si occupa di cose importanti. Cerca informazioni sulla composizione del cast del prossimo Grande Fratello Vip. È solo un fan della trasmissione o spera di vedere nella reality (in quale ruolo?) una sua amica?", conclude sibillino Dagospia. Ovviamente, come sempre quando si tratta di "indovinelli", di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Indovina... indovinello. Un piccolo quiz, condensato nello spazio di poche, pochissime righe. E che viaggia su, nella rubrica firmata da Giuseppe Candela, "A lume di Candela", rubrica che racchiude gossip, indiscrezioni e appunto indovinelli che viaggiano dalla televisione, al mondo dello spettacolo e fino alla politica. Dunque, veniamo al curioso quesito posto da Candela sul sito diretto da Roberto D'Agostino. Infatti, si legge quanto segue: "Tra guerra e pandemia c'è undel governoche si occupa di cose importanti. Cerca informazioni sulla composizione del cast del prossimo Grande Fratello Vip. È solo un fan della trasmissione o spera di vedere nella reality (in quale ruolo?) una sua amica?", conclude sibillino. Ovviamente, come sempre quando si tratta di "indovinelli", di ...

