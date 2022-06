Chi è Pavel Sfera, il sosia di Bono Vox pizzicato a Bologna? (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco chi è Pavel Sfera, l’uomo scambiato per Bono Vox degli U2 a Bologna Bono Vox, 62 anni, frontman degli U2 starebbe risalendo verso l’Irlanda dopo le vacanze in Puglia e qualcuno l’avrebbe avvistato a Bologna nel bar Venezia, locale di Via Andrea Costa. Incredibimente quel luogo e lo stesso barista è diventato noto per aver ospitato la grande rockstar e scattato un selfie diventato subito virale. E’ giunta una “spiacevole” sorpresa per i fan: l’uomo non era affatto Bono Vox degli U2, ma un sosia. Si chiama Pavel Sfera, attore di origine serba, e ha costruito una carriera proprio sull’incredibile assomiglianza con i cantante irlandese sul sito Bonodouble: il doppio/sosia di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco chi è, l’uomo scambiato perVox degli U2 aVox, 62 anni, frontman degli U2 starebbe risalendo verso l’Irlanda dopo le vacanze in Puglia e qualcuno l’avrebbe avvistato anel bar Venezia, locale di Via Andrea Costa. Incredibimente quel luogo e lo stesso barista è diventato noto per aver ospitato la grande rockstar e scattato un selfie diventato subito virale. E’ giunta una “spiacevole” sorpresa per i fan: l’uomo non era affattoVox degli U2, ma un. Si chiama, attore di origine serba, e ha costruito una carriera proprio sull’incredibile assomiglianza con i cantante irlandese sul sitodouble: il doppio/di ...

