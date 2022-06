Chi è Aurelien Tchouameni | il calciatore da 100 milioni che ha stregato il Real Madrid | è il grande rimpianto dell’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, in particolar modo sono in arrivo colpi importanti per le squadre in lotta per vincere la Champions League. L’ultima edizione è stata vinta del, la squadra di Ancelotti è stata protagonista di un rendimento eccezionale anche in Liga spagnola. La dirigenza è stata in grado di costruire una squadra competitiva, il giusto mix tra giovani e più esperti. Modric e Benzema sono i punti di riferimento, nell’ultima stagione si è messo in mostra un giovane talento come Vinicius. E’ sfumato l’arrivo di Mbappé, ma è stata chiusa un’altra trattativa di altissimo livello per il centrocampo: dal Monaco arrivaper la clamorosa cifra di 100di euro. Chi è...