Centrodestra: Salvini, 'sicuro sarà unito a politiche, io lavoro per questo' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Una divisione con Fdi? Un conto sono i dibattiti Tv e le analisi su giornali sempre meno letti, un conto è quello che chiedono i cittadini. Ora i cittadini hanno problemi concreti e ci chiedono di essere insieme per risolverli. Gli italiani di Centrodestra ci chiedono unità. Io lavoro per unire, stasera sarà a Verona con Meloni. Sono sicuro che il Centrodestra sarà unito alle politiche". Così Matteo Salvini a L'Aria che Tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Una divisione con Fdi? Un conto sono i dibattiti Tv e le analisi su giornali sempre meno letti, un conto è quello che chiedono i cittadini. Ora i cittadini hanno problemi concreti e ci chiedono di essere insieme per risolverli. Gli italiani dici chiedono unità. Ioper unire, staseraa Verona con Meloni. Sonoche ilalle". Così Matteoa L'Aria che Tira su La7.

Advertising

elio_vito : Dopo le notizie degli incontri con l’Ambasciatore russo, i post, i viaggi programmati a Mosca, Salvini è fonte di g… - fattoquotidiano : La battaglia sulla riforma del catasto e sugli stabilimenti balneari non è bastata. Adesso la coalizione di centrod… - TV7Benevento : Centrodestra: Salvini, 'sicuro sarà unito a politiche, io lavoro per questo' - - CenturrinoLuigi : RT @LucillaMasini: Dicesi centrodestra quella coalizione che critica il reddito di cittadinanza perché disincentiva il lavoro, ma non vuole… - PaolaSacchi3 : RT @PaolaSacchi3: #Amministrative #Salvini nell'#Umbria, ex rossa, a guida Lega, cdx: 'Massacro sx contro di me, ma poi quello umbro è uno… -