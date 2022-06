Censura e giustificazionismo: la sinistra insabbia le violenze degli immigrati a Peschiera (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Riflettendo sui fatti di Peschiera sembrerebbe che sia passato un secolo dalle accuse delle femministe contro gli alpini, colpevoli di inesistenti molestie ai danni di alcune donne durante il raduno di Rimini. C’è anche chi ha proposto di cancellare l’evento annuale perché simbolo del “maschio bianco e etero” che il femminismo tossico proprio non tollera. Un fischio, il cosiddetto catcalling, e un complimento, seppur grossolano, si sono tramutati in aggressioni e stanno facendo perdere il reale significato delle violenze sessuali. Questo continuo gridare al lupo al lupo sminuirà le denunce delle donne veramente vittime di abusi. E probabilmente è proprio questa la strategia: accusare anche falsamente gli italiani di molestie ai danni delle donne per minimizzare gli stupri reali degli immigrati. Nel 2020, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Riflettendo sui fatti disembrerebbe che sia passato un secolo dalle accuse delle femministe contro gli alpini, colpevoli di inesistenti molestie ai danni di alcune donne durante il raduno di Rimini. C’è anche chi ha proposto di cancellare l’evento annuale perché simbolo del “maschio bianco e etero” che il femminismo tossico proprio non tollera. Un fischio, il cosiddetto catcalling, e un complimento, seppur grossolano, si sono tramutati in aggressioni e stanno facendo perdere il reale significato dellesessuali. Questo continuo gridare al lupo al lupo sminuirà le denunce delle donne veramente vittime di abusi. E probabilmente è proprio questa la strategia: accusare anche falsamente gli italiani di molestie ai danni delle donne per minimizzare gli stupri reali. Nel 2020, ...

