Celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Caruso. Gli studenti del Palizzi affrontano il repertorio del grande tenore (Di giovedì 9 giugno 2022) Serata di moda, danza, musica ed arte a tutto tondo dalle 18 di stasera nel meraviglioso giardino storico dell'istituto Palizzi in piazzetta Salazar. E' con questa preziosa cornice che si terrà il concerto conclusivo del progetto dedicato al tenore Enrico Caruso, rivolto agli studenti dell'Isis "Boccioni-Palizzi" e fortemente voluto dal comitato per Celebrazioni dei cento anni dalla scomparsa del tenore napoletano, con il patrocinio del Comune di Napoli. Gli studenti, guidati dai loro docenti e da esperti di chiara fama, hanno affrontato il repertorio carusiano, con uno sguardo sia al mondo del melodramma, sia alla canzone classica napoletana, che Enrico Caruso portò all'attenzione del ...

