“C’è Bono Vox degli U2 a Bologna!”, fan in delirio ma è un sosia: ci cascano anche il sindaco Lepore e il presidente della Regione Bonaccini (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è Bono Vox degli U2 a Bologna! Invece è un fake. Intanto ci cascano tutti, compreso il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e l’instancabile presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Ma andiamo con ordine per uno dei più imbarazzanti epic fail degli ultimi mesi. Galeotto infatti è stato il selfie che il barista dello storico Bar Pasticceria Venezia, locale vicino allo stadio Dall’Ara dove gioca il Bologna FC, ha pubblicato sul web. Il Bono Vox bolognese per pochi istanti avrebbe mangiato qualche bignè e bevuto due caffè lunghi. Il barista gli si sarebbe avvicinato chiedendogli se fosse il leader degli U2 e lui avrebbe risposto “maybe”. Valli a capire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) C’èVoxU2 aInvece è un fake. Intanto citutti, compreso ildi Bologna, Matteo, e l’instancabileEmilia Romagna, Stefano. Ma andiamo con ordine per uno dei più imbarazzanti epic failultimi mesi. Galeotto infatti è stato il selfie che il barista dello storico Bar Pasticceria Venezia, locale vicino allo stadio Dall’Ara dove gioca il Bologna FC, ha pubblicato sul web. IlVox bolognese per pochi istanti avrebbe mangiato qualche bignè e bevuto due caffè lunghi. Il barista gli si sarebbe avvicinato chiedendogli se fosse il leaderU2 e lui avrebbe risposto “maybe”. Valli a capire ...

