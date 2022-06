Cdp | nelle Marche il primo progetto di housing sociale

(Di giovedì 9 giugno 2022) Assegnati in settimana i primi 30 appartamenti, dei 66 complessivamente previsti, deldi“Giardini del Carmine” realizzato a Gimarra di Fano (Provincia di Pesaro e Urbino) dal Fondo Cives gestito da Blue Sgr. Il Fondo Cives, il cui investitore di riferimento è Cassa Depositi e Prestiti (CDP), aderisce al Sistema Integrato di Fondi Immobiliari (SIF) nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa. Il piano di investimento complessivo del Fondo CIVES prevede lo sviluppo e la gestione di 16 iniziative immobiliari per un totale di oltre 330 alloggi sociali diffusi sull’intero territorio della Regione, con un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

