Caso Shalabayeva: assolti tutti gli imputati per il caso dell'espulsione (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono stati assolti in Appello tutti gli imputati nel processo sull'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua avvenuta nel 2013. I giudici della Corte di Appello di Perugia con la sentenza di assoluzione pronunciata dopo quasi dieci ore di camera di consiglio hanno ribaltato il verdetto di primo grado per Renato Cortese, Maurizio Improta, i poliziotti Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma, Stefano Leoni e il giudice di pace Stefania Lavore. Alla lettura del dispositivo del collegio presieduto da Paolo Micheli erano presenti in aula tutti gli imputati e tanti colleghi dei poliziotti finiti sotto processo arrivati a Perugia da diverse regioni. Assente, invece, Alma Shalabayeva, parte civile nel processo. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono statiin Appelloglinel processo sull'di Almae di sua figlia Alua avvenuta nel 2013. I giudicia Corte di Appello di Perugia con la sentenza di assoluzione pronunciata dopo quasi dieci ore di camera di consiglio hanno ribaltato il verdetto di primo grado per Renato Cortese, Maurizio Improta, i poliziotti Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma, Stefano Leoni e il giudice di pace Stefania Lavore. Alla lettura del dispositivo del collegio presieduto da Paolo Micheli erano presenti in aulaglie tanti colleghi dei poliziotti finiti sotto processo arrivati a Perugia da diverse regioni. Assente, invece, Alma, parte civile nel processo.

Advertising

tempoweb : Caso Alma #Shalabayeva: assolti tutti gli imputati per il caso del rimpatrio #polizia #giustizia #9giugno… - StaserasolounTG : RT @Agenzia_Ansa: La Corte di appello di Perugia ha assolto con formula piena gli imputati accusati di sequestro di persona per le presunte… - MaryWinner6 : RT @Agenzia_Ansa: La Corte di appello di Perugia ha assolto con formula piena gli imputati accusati di sequestro di persona per le presunte… - palermo24h : Caso Shalabayeva, assolto l’ex questore di Palermo Renato Cortese - Agenzia_Ansa : La Corte di appello di Perugia ha assolto con formula piena gli imputati accusati di sequestro di persona per le pr… -