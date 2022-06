Caso Liliana Resinovich, l’avvocato rompe il silenzio: “Non è suicidio” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il mistero intorno alla morte di Liliana Resinovich si infittisce sempre di più. Giungere alla verità sembra essere sempre più difficile. Nel frattempo le indagini sulla morte di Lilly, così come la chiamavano parenti e amici, proseguono e la relazione completa sull’autopsia e nuovi accertamenti sui pc e sul cellulare potrebbero chiarire cosa è accaduto alla 63enne trovata morta il 5 gennaio a Trieste. In queste ultime ore, l’avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell’Associazione Penelope, che si occupa di tutelare i famigliari delle persone scomparse, ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare una lunga intervista a Fanpage. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.



Intervistato da Fanpage, l’avvocato Nicodemo Gentile, che segue il fratello di Liliana ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 giugno 2022) Il mistero intorno alla morte disi infittisce sempre di più. Giungere alla verità sembra essere sempre più difficile. Nel frattempo le indagini sulla morte di Lilly, così come la chiamavano parenti e amici, proseguono e la relazione completa sull’autopsia e nuovi accertamenti sui pc e sul cellulare potrebbero chiarire cosa è accaduto alla 63enne trovata morta il 5 gennaio a Trieste. In queste ultime ore,Nicodemo Gentile, presidente dell’Associazione Penelope, che si occupa di tutelare i famigliari delle persone scomparse, ha deciso dire ile di rilasciare una lunga intervista a Fanpage. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.Intervistato da Fanpage,Nicodemo Gentile, che segue il fratello di...

liliana_dorina : RT @Loreto_1910: Ringrazio la Guida Suprema Ali Khamenei e le autorità competenti per l'annullamento dell'esecuzione della condanna e re… - Davide : @anninavallarino @CultureWars_it A me personalmente fa un po’ paura che non si sappia distinguere tra oppressioni v… - MAIKOL1212 : Liliana Resinovich: le ultime novità sul caso - DursoAVita1 : Il 'caso Beppe' è simile a quello di Trieste 'Lilly' solo che quello di Lilly è stato fatto da 2 professionisti inv… - _PuntoZip_ : Rete 4 – “QUARTO GRADO”: Il caso di Giuseppe Pedrazzini e quello di Liliana Resinovich -