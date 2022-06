Carta d’Identità elettronica: nel weekend elettorale sospese le aperture straordinarie a Roma, ecco le informazioni (Di giovedì 9 giugno 2022) In concomitanza del voto per i referendum abrogativi del prossimo fine settimana, l’11 e il 12 giugno sono sospesi gli Open Day per le carte d’Identità elettroniche sia nei Municipi che negli ex Punti Informativi Turistici del centro. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 2.888 nuovi casi positivi e 3 decessi: il bollettino aggiornato ecco le informazioni Nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi” avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo con i Comuni del territorio, gli uffici anagrafici del Comune di Colonna sia sabato 11 (dalle 10.00 alle 16.00) che domenica 12 (dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.30) garantiranno le aperture degli sportelli per consentire anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico. Carta d’Identità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) In concomitanza del voto per i referendum abrogativi del prossimo fine settimana, l’11 e il 12 giugno sono sospesi gli Open Day per le carteelettroniche sia nei Municipi che negli ex Punti Informativi Turistici del centro. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 2.888 nuovi casi positivi e 3 decessi: il bollettino aggiornatoleNell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi” avviata dalla Città Metropolitana diCapitale in accordo con i Comuni del territorio, gli uffici anagrafici del Comune di Colonna sia sabato 11 (dalle 10.00 alle 16.00) che domenica 12 (dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.30) garantiranno ledegli sportelli per consentire anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico....

