Carolina di Monaco e la figlia Charlotte a Roma | come si sono presentate al matrimonio VIP

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 9 giugno 2022)diè approdata di recente a, insieme i figli, per partecipare aldi una coppia vicina alla famiglia. La principessa, primogenita di Ranieri III die Grace Kelly, si è mostrata in tutta la sua eleganza: ecco il suo outfit. Fasciata in un elegante completo,diè stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.