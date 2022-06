Caro spiagge | quando casa al mare costa meno del lettino

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sembra un paradosso, ma ci sono i dati. Per colpa del, affittare un bilocale alpuòredi un abbonamento mensile per un. Si parte dai numeri di Altroconsumo. Ha calcolato che quest’anno per il nostro posto al sole – o meglio all’ombra – dovremo pagare il 10% in più rispetto al 2021 (rincalcolato sulla settimana dal 31 luglio al 6 agosto, facendo una media delle file di ombrelloni e lettini in spiaggia). I prezzi sono spesso impressionanti, quasi paragonabili a quelli della locazione di un immobile. Partendo da questa considerazione, Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha deciso di analizzare i costi dei bilocali in affitto nelle località balneari più rinomate e di cui sono stati diffusi i ...

Una spesa che, d'altra parte, è spesso inevitabile visto che dilibere, in Italia, ce ne ... C'è poi ilpedalò : per mezzora si spenderanno dieci euro rispetto agli 8,90 di un anno fa, un ...Facendo una ricerca in rete relativa al periodo piùdell'estate, quello della settimana di ... leggi anche Come scegliere lein base al vento: guida per Salento e Sardegna Vacanze in ...Ferragosto in Salento può avere una cifra non abbordabile ai più. Alcuni lidi di alta fascia come ad esempio "Le Cinque vele", a Pescoluse (Lecce), chiedono mille euro. Bisogna prenotarsi online e pag ...GENOVA-Caro bollette, gasolio, prezzi: l'aumento del costo della vita si riversa anche sulle giornate in spiaggia con il 'caro-ombrellone'. L'estate è alle porte e in Liguria si possono già contare ...