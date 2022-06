Capello: «Livello mai alto in Italia in futuro. Scudetto a Roma e Milan: vi racconto» (Di giovedì 9 giugno 2022) Fabio Capello è stato ospite dell’evento “Palla al centro” nel quale si è raccontato tra passato e pensieri sul calcio attuale Fabio Capello è stato ospite dell’evento “Palla al centro” organizzato da Footballnews24. Ecco cosa ha dichiarato l’ex tecnico di Milan e Roma. Livello DEL CALCIO ItaliaNO – «I giocatori di alto Livello fanno crescere tutti quanti. Se tu lavori con gente non capace non impari niente, con gente del tuo stesso Livello non impari nulla. Quando giocavo alla SPAL io andavo a vedere il Bologna di Bulgarelli che siccome giocava nella mia posizione cercavo di copiare. Ma da chi copiavo? Dai più bravi. Il calcio è questo, quei pochi bravi che abbiamo dobbiamo aiutarli e avere più coraggio. Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Fabioè stato ospite dell’evento “Palla al centro” nel quale si è raccontato tra passato e pensieri sul calcio attuale Fabioè stato ospite dell’evento “Palla al centro” organizzato da Footballnews24. Ecco cosa ha dichiarato l’ex tecnico diDEL CALCIONO – «I giocatori difanno crescere tutti quanti. Se tu lavori con gente non capace non impari niente, con gente del tuo stessonon impari nulla. Quando giocavo alla SPAL io andavo a vedere il Bologna di Bulgarelli che siccome giocava nella mia posizione cercavo di copiare. Ma da chi copiavo? Dai più bravi. Il calcio è questo, quei pochi bravi che abbiamo dobbiamo aiutarli e avere più coraggio. Il ...

