Camozzi Open | più forte della pioggia

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il grande ritorno dell’evento internazionale di tennis in carrozzina, presso il Tennis Forza e Costanza 1911 e il Centro Sportivo San Filippo. Avanti le teste di serie, in attesa dei giganti

Per passare dalla settima all'ottava edizione ci sono voluti tre anni, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, ma il direttivo di Active Sport non si è mai tirato indietro.Un buon biglietto da visita in vista dell'edizione 2022 del" Memorial Cav. Attilio, il torneo internazionale Itf Futures organizzato da Active Sport, che torna in calendario ... Il Camozzi Open al via con un’edizione mondiale