Calciomercato Roma, il Milan vuole Zaniolo: fissata la cifra! (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentre Stefano Pioli, che ha traghettato il Milan al successo in campionato, si gode le vacanze prima del ritiro estivo che prenderà il via ad inizio luglio, la società non si ferma e programma un grande mercato. Oltre i nomi caldi, tra i quali spicca quello di Renato Sanches, i dirigenti rossoneri vogliono provare a portare a Milano uno dei talenti più cristallini del calcio italiano: Nicolò Zaniolo, fresco vincitore della UEFA Conference League. Zaniolo Roma Milan Il calciatore della Roma e della Nazionale quest'anno è stato protagonista di un'ottima stagione, facendosi notare da molti club che adesso sono pronti a darsi battaglia per accaparrarselo. Come riporta Tuttosport, il Diavolo punterebbe forte sul classe '99 che gradirebbe molto volentieri la ...

