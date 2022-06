Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Joao Pedro: i dettagli (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Calciomercato estivo del Napoli continua a essere molto movimentato. Durante la regolare programmazione di Sportitalia, è intervenuto il giornalista ed esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà. Ha parlato del mercato delle squadre italiane, di Serie A e non. In particolare ha parlato dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro. Secondo quanto riportato dal giornalista tra le squadre interessate alla punta fresca d’esordio con la Nazionale italiana ci sarebbe anche il Napoli. 13 gol e 4 assist per lui in stagione, la terza di fila in doppia cifra in Serie A. 16 gol in quella precedente e 18 nel 2019/2020. Joao Pedro (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Arrivato al Cagliari nel lontano 2014, dall’Estoril, per meno di 1 milione e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilestivo delcontinua a essere molto movimentato. Durante la regolare programmazione di Sportitalia, è intervenuto il giornalista ed esperto diAlfredo Pedullà. Ha parlato del mercato delle squadre italiane, di Serie A e non. In particolare ha parlato dell’attaccante del Cagliari. Secondo quanto riportato dal giornalista tra le squadre interessate alla punta fresca d’esordio con la Nazionale italiana ci sarebbe anche il. 13 gol e 4 assist per lui in stagione, la terza di fila in doppia cifra in Serie A. 16 gol in quella precedente e 18 nel 2019/2020.(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Arrivato al Cagliari nel lontano 2014, dall’Estoril, per meno di 1 milione e ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - cmdotcom : Intrigo #Bernardeschi #Napoli, eccome come stanno le cose: tra ingaggio, #DeLaurentiis e #Politano [di… - cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, ritorno di fiamma per Joao Pedro: i dettagli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Napolinblack : I gobbi che 'boveri nabuledani ha ha ha peddono cullibbaly ha ha ha che firma pe la Giuve!1!1!! Ha ha ha! gome hiku… -