Calciomercato Milan – Serafini | “Rebic rimane al Milan” | News

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #Raspadori piace: oggi gli agenti del giocatore hanno incontrato il club - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - cmdotcom : #Milan, #Gazidis: '#RedBird non farà rivoluzioni. Per crescere servono idee diverse dagli altri top club. Le scorci… - infoitsport : Calciomercato Milan – Un’estate da 100 milioni: tutti gli obiettivi - infoitsport : Calciomercato Milan: 100 milioni per l'estate, tutti gli obiettivi -

, l'esito del sondaggio lanciato da CM. IT" MOMENTO SONDAGGIO "La nuova proprietà del #stanzia un budget per il mercato da 100 milioni, quale colpo vorreste per i rossoneri...L'avvocato e intermediario Camillo Autieri ha spiegato nel dettaglio i termini della cessione del pacchetto di maggioranza dela Red Bird di CardinaleA.it l'avvocato e intermediario Camillo Autieri ha fatto chiarezza in merito alla cessione del pacchetto di maggioranza delda parte di Elliott a Red ...Il Lille avrebbe raggiunto l’accordo con il Newcastle per Botman che però non è convinto, ecco le alternative per il Milan. La notizia dell’accordo tra il Lille e il Newcastle per il trasferimento di ...Come riferito da "Tuttosport", Milan Djuric può lasciare la Salernitana in estate. Tra gli uomini migliori e decisivi per il traguardo salvezza nel campionato appena conclusosi, il centravanti bosniac ...