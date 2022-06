Calciomercato Inter, Dumfries la chiave per Lukaku (Di giovedì 9 giugno 2022) Interessante indiscrezione raccontata dalla Gazzetta dello sport: sarebbe Denzel Dumfries la carta per portare avanti la trattativa con il Chelsea... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022)essante indiscrezione raccontata dalla Gazzetta dello sport: sarebbe Denzella carta per portare avanti la trattativa con il Chelsea...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il #PSG ha chiesto informazioni per #Skriniar, ma le richieste dell'@Inter sono alte - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, IL CHELSEA HA APERTO AL PRESTITO DI LUKAKU Ora toccherà ai due club trovare un accordo… - okkampione : RT @Gazzetta_it: Inter, il Chelsea punta Dumfries: c'è la chiave per #Lukaku #calciomercato - lauraboero11 : RT @Gazzetta_it: Inter, il Chelsea punta Dumfries: c'è la chiave per #Lukaku #calciomercato -