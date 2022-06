Calciomercato Bologna, nuova idea per il centrocampo: gioca nell’Atalanta (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione del Bologna si è recentemente conclusa con la soddisfazione di portare a casa l’obiettivo stagionale, ossia una salvezza agevole potendo disputare le ultime giornate con serenità. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, è riuscito inoltre a far esordire molti giovani di grande prospetto, al momento assieme al nuovo direttore sportivo Sartori, stanno programmando la rosa per il prossimo anno. Il primo rinforzo individuato dal dirigente ex Atalanta arriverebbe proprio dai nerazzurri. Il Bologna è infatti fortemente interessato ad Aleksei Miranchuk. Il russo, arrivato a Bergamo nel 2020, non sembrerebbe essere al centro del progetto atalantino e potrebbe essere sfruttato per fare cassa. Aleksei Miranchuk Bologna Dotato di un mancino estremamente pregiato, Miranchuk ha messo in mostra ottime qualità nelle poche ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione delsi è recentemente conclusa con la soddisfazione di portare a casa l’obiettivo stagionale, ossia una salvezza agevole potendo disputare le ultime giornate con serenità. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, è riuscito inoltre a far esordire molti giovani di grande prospetto, al momento assieme al nuovo direttore sportivo Sartori, stanno programmando la rosa per il prossimo anno. Il primo rinforzo individuato dal dirigente ex Atalanta arriverebbe proprio dai nerazzurri. Ilè infatti fortemente interessato ad Aleksei Miranchuk. Il russo, arrivato a Bergamo nel 2020, non sembrerebbe essere al centro del progetto atalantino e potrebbe essere sfruttato per fare cassa. Aleksei MiranchukDotato di un mancino estremamente pregiato, Miranchuk ha messo in mostra ottime qualità nelle poche ...

