(Di giovedì 9 giugno 2022) Helsingborg, 9 giu. -(Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tranel match del gruppo F di qualificazione al campionato21 disputato a Helsingborg. Al vantaggio dei padroni di casa con Gustavsson al 9' replica Rovella su rigore al 58'. Nel finale i gialloblù restano in dieci per l'espulsione di Holm all'88'. Nella classifica del girone gli azzurrini sono primi con 21 punti, 2 in più dell'Irlanda e tre in più della. Martedì alle 17.30 ad Ascoli sfida decisiva contro l'Irlanda: ai ragazzi di Nicolato basterà un pareggio per qualificarsi.

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni #U21EURO, l'#Italia sbatte contro Brolin ed è 1-1 in Svezia. Con l'Irlanda sarà decisiva - sportface2016 : #SveziaItalia 1-1, le pagelle e il tabellino #U21EURO - tabellamercatob : #Nazionale Qualificazioni #U21EURO Alle 18.00, su #Rai2, #SveziaItalia Ultime notizie e probabili formazioni… - infoitsport : LIVE Svezia-Italia U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: gli azzurrini possono staccare il pass! Calcio d'in… - Nicola89144151 : @mgpg07 @pc_947 E attualmente, con 5 euro, il pacchetto calcio di Sky prevede: - 3 partite di Serie A - Serie B -… -

SassariNotizie.com

Svezia - Italia è il penultimo impegno del Girone F dellealla fase finale degli Europei di categoria. All'Olympia Stadium di Helsingborg gli azzurrini affrontano i padroni di casa nella sfida decisiva per la corsa al primo posto. L'Italia per ...... anche la nazionale giovanile diviene seguita dalla televisione di stato, quindi non fa eccezione questa partita delleagli Europei che viene mandata in onda al numero 2 del ... **Calcio: qualificazioni Europeo Under 21, Svezia-Italia 1-1** | SassariNotizie 24 ore - 633202 Qualificazioni Europei Under 21 2023: l'Italia sbatte contro Brolin, 1-1 in Svezia. Con l'Irlanda sarà decisiva ...Svezia-Italia è il penultimo impegno del Girone F delle qualificazioni alla fase finale degli Europei di categoria. All'Olympia Stadium di Helsingborg gli azzurrini affrontano ...