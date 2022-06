Calcio, Qualificazioni Europei U21 2023: Svezia-Italia 1-1. Azzurrini ad un punto dal passaggio alla fase finale (Di giovedì 9 giugno 2022) La nona sfida delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di Calcio sorride a metà all’Italia che, oggi, giovedì 9 giugno, nello scontro diretto contro i pari età della Svezia, pareggia per 1-1 in trasferta: i nordici sono terzi nel raggruppamento con tre punti in meno degli Azzurrini e sono eliminati. La squadra di Nicolato, certa di disputare almeno i play-off, sale a +2 sull’Irlanda: nell’ultimo turno, nello scontro diretto con i pari età irlandesi, da giocare in casa, gli Azzurrini dovranno ottenere almeno un punto per centrare il passaggio alla fase finale. Con una vittoria in Svezia gli Azzurrini sarebbero stati già ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La nona sfida delleagliUnder 21disorride a metà all’che, oggi, giovedì 9 giugno, nello scontro diretto contro i pari età della, pareggia per 1-1 in trasferta: i nordici sono terzi nel raggruppamento con tre punti in meno deglie sono eliminati. La squadra di Nicolato, certa di disputare almeno i play-off, sale a +2 sull’Irlanda: nell’ultimo turno, nello scontro diretto con i pari età irlandesi, da giocare in casa, glidovranno ottenere almeno unper centrare il. Con una vittoria inglisarebbero stati già ...

Advertising

darioderrico : RT @Eurosport_IT: @Azzurri L'Under 21 spreca il match point per gli Europei 2023, contro la Svezia è 1-1. Italia comunque sicura dei primi… - zazoomblog : Calcio: qualificazioni Europeo Under 21 Svezia-Italia 1-1 - #Calcio: #qualificazioni #Europeo - Eurosport_IT : @Azzurri L'Under 21 spreca il match point per gli Europei 2023, contro la Svezia è 1-1. Italia comunque sicura dei… - sportface2016 : Qualificazioni #U21EURO, l'#Italia sbatte contro Brolin ed è 1-1 in Svezia. Con l'Irlanda sarà decisiva - sportface2016 : #SveziaItalia 1-1, le pagelle e il tabellino #U21EURO -