Calcio: Pochettino a rischio, Galtier ipotesi per panchina Psg (Di giovedì 9 giugno 2022) L'arrivo di Campos al posto di Leonardo potrebbe spingere verso l'addio il tecnico argentino PARIGI (FRANCIA) - Con Leonardo di fatto esautorato e Luis Campos direttore sportivo in pectore, la ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) L'arrivo di Campos al posto di Leonardo potrebbe spingere verso l'addio il tecnico argentino PARIGI (FRANCIA) - Con Leonardo di fatto esautorato e Luis Campos direttore sportivo in pectore, la ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Pochettino a rischio, Galtier ipotesi per panchina Psg - sportface2016 : PSG, #Pochettino: “L’obbiettivo del club è vincere la Champions League a tutti i costi” - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: PSG, Pochettino prossimo all'addio. Le opzioni per la panchina - qnazionale : PSG, Pochettino prossimo all'addio. Le opzioni per la panchina - mimiPellicori : #calciomercato #psg, mister #Pochettino è il passato, il presente potrebbe essere #Mourinho .... intanto Louis… -