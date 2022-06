Calcio, Nations League 2022: successi di Portogallo e Spagna, gioisce anche la Serbia (Di giovedì 9 giugno 2022) Scatta la terza giornata della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio: nel Gruppo 2 della Lega A il Portogallo batte la Repubblica Ceca per 2-0, mentre la Spagna passa per 0-1 in Svizzera. Nel Gruppo 4 della Lega B la Serbia supera in trasferta la Svezia per 0-1, mentre Norvegia e Slovenia pareggiano per 0-0. Nella Lega C, nel Gruppo 2 la Grecia regola Cipro per 3-0, mentre il Kosovo piega l’Irlanda del Nord per 3-2, infine nel Gruppo 4 la Georgia passa per 0-3 in casa della Macedonia del Nord, mentre pareggiano per 1-1 Gibilterra e Bulgaria. Nel Gruppo 2 della Lega D l’Estonia passa per 1-2 sul campo di Malta. Nations League – TERZA GIORNATA LEGA A GRUPPO 2Portogallo-Repubblica Ceca 2-0 (33? Cancelo, 38? ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Scatta la terza giornata della UEFA-2023 di: nel Gruppo 2 della Lega A ilbatte la Repubblica Ceca per 2-0, mentre lapassa per 0-1 in Svizzera. Nel Gruppo 4 della Lega B lasupera in trasferta la Svezia per 0-1, mentre Norvegia e Slovenia pareggiano per 0-0. Nella Lega C, nel Gruppo 2 la Grecia regola Cipro per 3-0, mentre il Kosovo piega l’Irlanda del Nord per 3-2, infine nel Gruppo 4 la Georgia passa per 0-3 in casa della Macedonia del Nord, mentre pareggiano per 1-1 Gibilterra e Bulgaria. Nel Gruppo 2 della Lega D l’Estonia passa per 1-2 sul campo di Malta.– TERZA GIORNATA LEGA A GRUPPO 2-Repubblica Ceca 2-0 (33? Cancelo, 38? ...

