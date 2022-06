Calcio, Nations League 2022: Bonucci, Belotti e Biraghi lasciano il ritiro. Tanti giovani per Roberto Mancini (Di giovedì 9 giugno 2022) La Nazionale italiana di Calcio continua a lavorare a Coverciano per prepararsi in vista degli altri due incontri in programma per la fase a gironi della lega A di Nations League: sabato 11 giugno a Wolverhampton contro l’Inghilterra e martedì 14 giugno a Monchengladbach contro la Germania. Gli azzurri, vittorioso 2-1 contro l’Ungheria a Cesena, vogliono dar seguito al momento favorevole, rappresentato dalla vetta provvisoria nel proprio raggruppamento. Per la sfida contro gli inglesi, dal sapore di rivincita ricordando l’esito della Finale degli Europei, Roberto Mancini non avrà a sua disposizione Leonardo Bonucci, Andrea Belotti e Cristiano Biraghi. Saranno quindi 31 i calciatori a disposizione del Mancio per le partite citate, in un gruppo in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La Nazionale italiana dicontinua a lavorare a Coverciano per prepararsi in vista degli altri due incontri in programma per la fase a gironi della lega A di: sabato 11 giugno a Wolverhampton contro l’Inghilterra e martedì 14 giugno a Monchengladbach contro la Germania. Gli azzurri, vittorioso 2-1 contro l’Ungheria a Cesena, vogliono dar seguito al momento favorevole, rappresentato dalla vetta provvisoria nel proprio raggruppamento. Per la sfida contro gli inglesi, dal sapore di rivincita ricordando l’esito della Finale degli Europei,non avrà a sua disposizione Leonardo, Andreae Cristiano. Saranno quindi 31 i calciatori a disposizione del Mancio per le partite citate, in un gruppo in cui ...

