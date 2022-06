Calcio: Gattuso, 'Valencia grande club, vale Milan e Napoli' (Di giovedì 9 giugno 2022) valencia, 9 giu. - (Adnkronos) - "Quest'anno io non ho voluto lavorare perché non avevo la voglia giusta, la cattiveria giusta. E' stata una mia scelta. Prima del valencia ho parlato con 7-8 squadre, ma sono qua perché sono consapevole che questo è un gran club. Napoli, Milan e il valencia è collocato nella stessa fascia. E' una società di un fascino e una storia incredibili, anche se ora è in difficoltà. Dobbiamo pedalare, ma ne vale la pena". Così Rino Gattuso nella conferenza stampa di presentazione da allenatore del valencia. "Per me oggi è la prima volta che vedo valencia e il Mestalla -prosegue il campione del mondo 2006-. E' un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022), 9 giu. - (Adnkronos) - "Quest'anno io non ho voluto lavorare perché non avevo la voglia giusta, la cattiveria giusta. E' stata una mia scelta. Prima delho parlato con 7-8 squadre, ma sono qua perché sono consapevole che questo è un grane ilè collocato nella stessa fascia. E' una società di un fascino e una storia incredibili, anche se ora è in difficoltà. Dobbiamo pedalare, ma nela pena". Così Rinonella conferenza stampa di presentazione da allenatore del. "Per me oggi è la prima volta che vedoe il Mestalla -prosegue il campione del mondo 2006-. E' un ...

