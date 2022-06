Cagliari, con Liverani in arrivo anche Cesare Bovo: l’ex Palermo sarà vice allenatore (Di giovedì 9 giugno 2022) Con Fabio Liverani neo allenatore del Cagliari, in arrivo anche l'altro ex Palermo, Cesare Bovo, nel ruolo di vice Leggi su mediagol (Di giovedì 9 giugno 2022) Con Fabioneodel, inl'altro ex, nel ruolo di

Advertising

romeoagresti : Possibile un nuovo ingresso nello staff tecnico di Max #Allegri per la prossima stagione. Casting aperto: dialogo i… - SonGoku41057392 : Sparo il thread perchè sono incazzato con Capozucca; l'egregio afferma:“Il mercato che ha fatto il Cagliari negli a… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Cagliari, con Liverani in arrivo anche Cesare Bovo: l’ex Palermo sarà vice allenatore - Mediagol : Cagliari, con Liverani in arrivo anche Cesare Bovo: l’ex Palermo sarà vice allenatore - torschlussp4nik : non so cosa fare della mia vita perché Cagliari offre un'ottima magistrale (e pure con doppio titolo!) di ciò che v… -