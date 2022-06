Cade l’obbligo di mascherina al voto | il governo fa marcia indietro | ora sono solo «raccomandate»

(Di giovedì 9 giugno 2022)delsuldellaper il. Nella serata di ieri il ministero dell’Interno ha diramato a tutti i prefetti una circolare in cui si legge che «in considerazione del mutato quadro epidemiologico» l’uso «dellachirurgica» è «fortemente raccomandato per l’accesso degli elettori ai seggi, per ilesercizio del». Dunque, del’obbligatorietà, che invece, allo stato attuale, resta per gli esami di maturità, in virtù di una sentenza del Tar del Lazio. Lamorgese e Speranza fannosullaalLa circolare è frutto della sottoscrizione, da parte dei ministri Luciana ...

