Buoni pasto, la protesta degli esercenti contro le 'commissioni esagerate': 'Il 15 giugno non li accettiamo' (Di giovedì 9 giugno 2022) L'allarme era stato lanciato e, adesso, dalle parole si passa ai fatti . Il 15 giugno gli esercenti pubblici e le aziende della distribuzione non accetteranno i Buoni pasto. Una giornata di protesta ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) L'allarme era stato lanciato e, adesso, dalle parole si passa ai fatti . Il 15glipubblici e le aziende della distribuzione non accetteranno i. Una giornata di...

Advertising

ascochita : @Uther_Raffaele In realtà i buoni pasto hanno un regime fiscale particolare, come i rimborsi spese. Se dessi soldi… - Uther_Raffaele : Cassa del supermercato, c'è un cartello, leggo : 'Mercoledì 15 giugno in segno di protesta non si accettano buoni p… - leggoit : Buoni pasto, la protesta dei commercianti contro le commissioni esagerate: «Il 15 giugno non li accettiamo» - infoiteconomia : Buoni pasto, i negozianti dicono basta: il 15 giugno c'è lo sciopero. 'Devono essere economicamente sostenibili' - infoiteconomia : Buoni pasto sciopero 15 giugno, bar, ristoranti e supermercati non li accetteranno: 'Sono insostenibili' -