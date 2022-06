Britney Spears e Sam Asghari si sposano: le nozze si celebreranno oggi (Di giovedì 9 giugno 2022) Britney Spears e Sam Asghari sono pronti a fare il grande passo: la pop star e il personal trainer celebreranno oggi le loro nozze dopo una relazione che dura ormai da 5 anni. Britney Spears e il suo fidanzato, Sam Asghari, si sposeranno oggi, giovedì 9 Giugno 2022, secondo quanto riferito da Page Six: la coppia celebrerà le nozze con una cerimonia intima in compagnia di circa 50 amici intimi e familiari. TMZ ha riferito che il fratello della Spears, Bryan, sarà presente, ma che i suoi genitori, Jamie e Lynne, e la sorella, Jamie Lynn, non hanno ricevuto inviti dopo la lunga battaglia per la tutela. Fonti vicine a Britney hanno riferito che non è ancora noto chi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022)e Samsono pronti a fare il grande passo: la pop star e il personal trainerle lorodopo una relazione che dura ormai da 5 anni.e il suo fidanzato, Sam, si sposeranno, giovedì 9 Giugno 2022, secondo quanto riferito da Page Six: la coppia celebrerà lecon una cerimonia intima in compagnia di circa 50 amici intimi e familiari. TMZ ha riferito che il fratello della, Bryan, sarà presente, ma che i suoi genitori, Jamie e Lynne, e la sorella, Jamie Lynn, non hanno ricevuto inviti dopo la lunga battaglia per la tutela. Fonti vicine ahanno riferito che non è ancora noto chi ...

