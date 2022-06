Brambati: “Offerta incredibile della Juventus a Koulibaly!” C’è la risposta del senegalese (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calciomercato estivo, che inizia ufficialmente il prossimo 1° luglio, sta entrando nel vivo e non si parla di altro. Durante la trasmissione “Maracanà”, trasmessa su TMW Radio, è intervenuto il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati. L’ex difensore di Torino e Palermo ha parlato delle ultime notizie di mercato delle big italiane. In particolare, oltre a parlare di Juventus e Inter, ha dichiarato che Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, avrebbe ricevuto e rifiutato un’importante Offerta dei bianconeri. Le trattative per il rinnovo del senegalese sarebbero in alto mare, e nonostante un suo addio sia sempre più probabile, non saranno i rivali della Juventus la sua nuova squadra. Di seguito un estratto delle sue parole: Napoli, Kalidou Koulibaly (Getty ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Il calciomercato estivo, che inizia ufficialmente il prossimo 1° luglio, sta entrando nel vivo e non si parla di altro. Durante la trasmissione “Maracanà”, trasmessa su TMW Radio, è intervenuto il procuratore ed ex calciatore Massimo. L’ex difensore di Torino e Palermo ha parlato delle ultime notizie di mercato delle big italiane. In particolare, oltre a parlare die Inter, ha dichiarato che Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, avrebbe ricevuto e rifiutato un’importantedei bianconeri. Le trattative per il rinnovo delsarebbero in alto mare, e nonostante un suo addio sia sempre più probabile, non saranno i rivalila sua nuova squadra. Di seguito un estratto delle sue parole: Napoli, Kalidou Koulibaly (Getty ...

