Borse sostenibili? Sì | e sono anche bellissime

(Di giovedì 9 giugno 2022) Qual è uno degli accessori feticcio di noi donne? Insieme alle scarpe, è senza dubbio la borsa: ne abbiamo tante, una per ogni occasione, spesso una per ogni colore. Ma ci siamo mai domandati l’impatto ambientale che ha questo capo di abbigliamento? Per aiutarvi a fare scelte un po’ più consapevoli, vi lascio qui 5 brand che realizzanoetiche e. Premessa: cosa si intende per etico Quando si parla di capi che vengono normalmente realizzati in pelle, la prima cosa a cui si pensa in termini di etica è legata all’abbattimento di animali innocenti. Senza dubbio questo è un aspetto da tenere presente, ma vi invito a considerarne un altro: seun capo di pelletteria viene realizzato con materiali vegan, ma di base stiamo parlando di materie plastiche assemblate dall’altra parte del mondo, senza nessun tipo di tutela o ...