Borsa: Europa peggiora con Bce, spread sale a 205 punti (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Borse europee peggiorano dopo che la Bce, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando però che intende alzarli di 25 punti base al meeting di luglio. Milano cede lo 0,96%, Francoforte lo 0,95%,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Borse europeeno dopo che la Bce, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando però che intende alzarli di 25base al meeting di luglio. Milano cede lo 0,96%, Francoforte lo 0,95%,...

Advertising

lauraboldrini : Bene l’accordo sulla direttiva Ue #WomenonBoards per aumentare la presenza femminile nei cda delle aziende. Oggi… - fisco24_info : Borsa: Europa peggiora con Bce, spread sale a 205 punti: Milano e Francoforte perdono lo 0,9%, Parigi lo 0,7% - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in verde ma vanno male le borse europee ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa… - infoiteconomia : Borsa: Europa in rosso attende showdown Bce, a Milano (-0,5%) si scaldano banche - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : Borsa: Europa prosegue in calo in attesa Bce,spread piatto a 199: Petrolio poco mosso, gas in rialzo, rublo debole -