Bonus facciate | presunti crediti tributari | sequestri per oltre 140 milioni di euro | indagato imprenditore barese Guardia di finanza

Bonus facciate, presunti crediti tributari: sequestri per oltre 140 milioni di euro, indagato imprenditore barese

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza — emesso nella fase delle indagini preliminari da questa Procura della Repubblica — avente per oggetto beni e crediti di imposta per un valore di oltre 140 milioni di euro costituenti il profitto e il prodotto dei reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I destinatari del provvedimento cautelare sono un imprenditore barese attivo nel settore edile, attualmente unico indagato per le citate ipotesi di reato, 11 persone

