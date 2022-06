Bonomi, il patto sociale e l’esigenza di una vera politica attiva del lavoro (Di giovedì 9 giugno 2022) In una interessante intervista a Federico Fubini per il Corriere della Sera dell’8 giugno, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, come per certi versi anticipato nel suo discorso dei giorni scorsi al festival di Trento (ripreso anche da qualche giornale) fissa dei paletti significativi su alcuni aspetti rilevanti della politica economica e sociale. Quanto al tormentone in atto sul salario minimo, Bonomi presenta una posizione molto chiara ed equilibrata: esso può andar bene per i lavoratori più fragili, ma per il resto nel nostro Paese è meglio demandare il problema alla contrattazione collettiva che copre una gamma davvero molto vasta di lavoratori. Il presidente di Confindustria rilancia poi la questione del cuneo fiscale in termini molto chiari, chiedendo con forza una riduzione per buona parte nell’interesse ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) In una interessante intervista a Federico Fubini per il Corriere della Sera dell’8 giugno, il presidente di Confindustria Carlo, come per certi versi anticipato nel suo discorso dei giorni scorsi al festival di Trento (ripreso anche da qualche giornale) fissa dei paletti significativi su alcuni aspetti rilevanti dellaeconomica e. Quanto al tormentone in atto sul salario minimo,presenta una posizione molto chiara ed equilibrata: esso può andar bene per i lavoratori più fragili, ma per il resto nel nostro Paese è meglio demandare il problema alla contrattazione collettiva che copre una gamma davvero molto vasta di lavoratori. Il presidente di Confindustria rilancia poi la questione del cuneo fiscale in termini molto chiari, chiedendo con forza una riduzione per buona parte nell’interesse ...

