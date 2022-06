Bono, ma non troppo. Bonaccini cade nella “trappola” del sosia del cantante degli U2 (Di giovedì 9 giugno 2022) Una vera e propria soddisfazione scoprire che le star internazionali amino il nostro Paese e non perdano occasione per visitare le nostre città. Ma, spesso, l’apparenza inganna. Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore con la condivisione della foto che immortalerebbe Bono Vox a Bologna. L’immagine è stata scattata in un bar e mostra il titolare del locale – Beppe Barbera – in compagnia di un uomo che sembra essere il cantante degli U2. Ma, ovviamente, non era lui. E a cadere nel “tranello” della somiglianza sono stati anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco del Comune felsineo Matteo Lepore. Bono Vox a Bologna, ma è un sosia e Bonaccini ci casca “Benvenuto a Bologna e in Emilia-Romagna a ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Una vera e propria soddisfazione scoprire che le star internazionali amino il nostro Paese e non perdano occasione per visitare le nostre città. Ma, spesso, l’apparenza inganna. Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore con la condivisione della foto che immortalerebbeVox a Bologna. L’immagine è stata scattata in un bar e mostra il titolare del locale – Beppe Barbera – in compagnia di un uomo che sembra essere ilU2. Ma, ovviamente, non era lui. E are nel “tranello” della somiglianza sono stati anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefanoe il sindaco del Comune felsineo Matteo Lepore.Vox a Bologna, ma è unci casca “Benvenuto a Bologna e in Emilia-Romagna a ...

blankaut : @CapaGira Ma è palesemente non lui, come cazzo si fa mi chiedo io. E comunque anche se fosse capisco il barista o i… - neXtquotidiano : #Bono, ma non troppo. #Bonaccini cade nella “trappola” del sosia del cantante degli U2 - AnnamahAnna : @RobertoRedSox @Boborius Forse era un cliente incazzato dopo aver scoperto che non era Bono ma un sosia ?? - giovannyna3 : Ieri sera al concerto dei Finley e non mi sono ancora ripresa, mi sento nuovamente nel 2006 mentre facevo le vasche… - MrtnG02 : l’aspetto non è dei migliori però bono voto 100000 -