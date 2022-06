Blitz antidroga, per Grazia Lepore solo obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Gup del Tribunale di Napoli ha autorizzato la immediata scarcerazione di Grazia Lepore. La donna difesa dall’avvocato Gerardo Giorgione, che era agli arresti domiciliari , ora per l’indagata è previsto il solo obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La Lepore come si ricorderà, era stata coinvolta nella indagine della DDA di Napoli dello scorso anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Gup del Tribunale di Napoli ha autorizzato la immediata scarcerazione di. La donna difesa dall’avvocato Gerardo Giorgione, che era agli arresti domiciliari , ora per l’indagata è previsto ildi. Lacome si ricorderà, era stata coinvolta nella indagine della DDA di Napoli dello scorso anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

