Blade Runner | Ridley Scott ricorda Vangelis | La sua musica era l' anima e il cuore del film

Ridley Scott ricorda Vangelis: "La sua musica era l'anima e il cuore del film"

Ridley Scott ricorda il momento in cui ha sentito per la prima volta le musiche composte da Vangelis per il suo Blade Runner. La perdita del compositor greco Vangelis, scomparso un mese fa, è una di quelle che si fa sentire nel mondo del cinema. Tra le sue colonne sonore più celebri vi è senza dubbio Blade Runner. Come ammette lo stesso regista Ridley Scott, le musiche di Vangelis era l'anima della pellicola di culto. In un saggio pubblicato sul nuovo numero di Empire, Sir Ridley Scott racconta il momento in cui l'ha sentito per la prima volta la composizione di Vangelis per il film.

