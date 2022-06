Black Bird, la serie con Ray Liotta prossima al debutto: ecco il trailer (Di giovedì 9 giugno 2022) Apple ha svelato di recente il trailer dell’attesa serie Black Bird, un thriller psicologico ricco di suspense. La serie, composta da sei episodi, farà il suo debutto il prossimo 8 luglio su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì fino al 5 agosto. Svestiti i panni di Elton John in Rocketman, per il cui ruolo ha ottenuto il Golden Globe nel 2020, Taron Egerton è il protagonista dell’attesissima Black Bird. La serie, targata Apple TV+, vede però nel cast anche il compianto Ray Liotta, il “bravo ragazzo” di Scorsese che si è spento lo scorso 26 maggio. E, nel rivederlo nel trailer (visibile al termine di quest’articolo, n.d.r.), non si può che provare un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Apple ha svelato di recente ildell’attesa, un thriller psicologico ricco di suspense. La, composta da sei episodi, farà il suoil prossimo 8 luglio su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì fino al 5 agosto. Svestiti i panni di Elton John in Rocketman, per il cui ruolo ha ottenuto il Golden Globe nel 2020, Taron Egerton è il protagonista dell’attesissima. La, targata Apple TV+, vede però nel cast anche il compianto Ray, il “bravo ragazzo” di Scorsese che si è spento lo scorso 26 maggio. E, nel rivederlo nel(visibile al termine di quest’articolo, n.d.r.), non si può che provare un ...

