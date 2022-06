Black Bird: il trailer italiano della serie Apple svela Ray Liotta nei panni del padre di Taron Egerton (Di giovedì 9 giugno 2022) Il trailer italiano della serie Apple TV+ Black Bird svela l'ultima interpretazione di Ray Liotta nei panni del padre del protagonista Taron Egerton. Apple ha svelato oggi il trailer italiano dell'attesa serie limitata Black Bird, un thriller psicologico ricco di suspense, sviluppato e prodotto dal romanziere Dennis Lehane. Il trailer mostra l'ultima interpretazione del compianto Ray Liotta nei panni del padre del protagonista Taron Egerton. La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022) IlTV+l'ultima interpretazione di Rayneideldel protagonistahato oggi ildell'attesalimitata, un thriller psicologico ricco di suspense, sviluppato e prodotto dal romanziere Dennis Lehane. Ilmostra l'ultima interpretazione del compianto Rayneideldel protagonista. La ...

