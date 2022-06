Bitter Lands, nuova serie turca in arrivo su Canale 5: data d'inizio, trama e puntate (Di giovedì 9 giugno 2022) Mediaset ha deciso di puntare ancora su una serie tv turca. Alla fine di Brave and Beautiful, attualmente in onda su Canale 5, arriverà Bitter Lands. Diamo uno sguardo alla data d'inizio, alla trama e alle puntate totali che saranno trasmesse dal Biscione. Bitter Lands, nuova serie turca su Canale 5: data d'inizio e puntate Dopo Better Sweet – Ingredienti d'amore, Cherry Season, DayDreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong – Lezioni d'amore, Love is in the air e Brave and Beautiful, sta per arrivare su Canale 5 un'altra serie tv turca. Il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) Mediaset ha deciso di puntare ancora su unatv. Alla fine di Brave and Beautiful, attualmente in onda su5, arriverà. Diamo uno sguardo allad', allae alletotali che saranno trasmesse dal Biscione.su5:d'Dopo Better Sweet – Ingredienti d'amore, Cherry Season, DayDreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong – Lezioni d'amore, Love is in the air e Brave and Beautiful, sta per arrivare su5 un'altratv. Il ...

Advertising

dumurin : RT @MEDIATURKEYSOAP: UFFICIALE. Mediaset ha ufficialmente acquistato la soap turca Bitter Lands andata in onda in Spagna col nome Tierra Am… - MEDIATURKEYSOAP : UFFICIALE. Mediaset ha ufficialmente acquistato la soap turca Bitter Lands andata in onda in Spagna col nome Tierra… -