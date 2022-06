Biodegradabili per chi va al mare | water resistant per chi fa sport A ciascuna il suo schermo solare

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sembrano tutti uguali, eppure non è così: non è infatti solo questione SPF. I solari 2022 hanno formulazioni specifiche, vegane eper chi va alper chi fa, a schermi totali per chi sfida le vette in montagna, ma anche con attivi anti inquinamento per chi resta in città. Ail suo. I solari dell'estate 2022 guarda le foto Leggi anche › Protezioneper i ...