Berserk | le parole di Mori sulla ripresa del capolavoro di Miura

(Di giovedì 9 giugno 2022) È la notizia che i fan di tutto il mondo stavano aspettando. Ildi Kentaroriprende ufficialmente la serializzazione ad un anno dalla scomparsa del Sensei.disi è espressa sia la redazione di Young Animal, sia il supervisore dopo la scomparsa di, Kouji. Ledella redazione di Young Animal suRiprenderemo la serializzazione di. Vi preghiamo di accettare le nostre scuse per la lunga attesa trascorsa prima che potessimo fare quest’annuncio. Abbiamo letto quanti più commenti possibile, in particolare su “Dai-ten (La Grande Mostra di)”, “Young Animal Meal Issue (Young Animal ...

Advertising

unraveledghost_ : a Berserk che torna, ho solo letto le parole di un amico che ha dovuto affrontare un lutto pesantissimo e con una r… - vapormar : berserk e hxh ritornano prima dell’uscita di gojo dal pacco io davvero non ho parole - unraveledghost_ : sto piangendo da almeno mezz'ora per Berserk.. dopo farò un tweet perché vorrei esprimere il mio pensiero, però ora… -

... ma completeremo comunque il manga basandoci sulle suee le sue idee. [...] Siamo convinti ...ha scritto un secondo messaggio ai fan rivelando di essere a conoscenza dell'intera storia di...Infine, sia Mori che il dipartimento editoriale promettono di seguire con diligenza leche ... Il 24 dicembre 2021 è uscito in Giappone e negozi online il Volume 41 disia in edizione ...Si capisce da queste parole quanto Mori sia a conoscenza del finale del manga. Ma sapere come termina e disegnare la conclusione del manga sono due mondi a parte. Questo perché solo il genio Kentaro ...Il ritorno di Berserk è stata una delle sorprese più gradite di sempre ... una qualità diversa perché le mani e il cervello sono altri. Le parole qualche volta non vanno mai al vento e se riusciamo a ...