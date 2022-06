Benzina senza freni | sfondata quota 2 euro al litro Il governo valuta nuovi interventi per calmierare i prezzi

(Di giovedì 9 giugno 2022) Niente da fare, non si ferma. Sale ancora il prezzo dellache, anche in modalità self service, supera ormai in media i 2al. In base ai dati aggiornati alle 8 di ieri 8 giugno, si posiziona a 2,009(1,985 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,033(no logo 1,998). Il prezzo medio del gasolio self si porta a 1,924(contro 1,896), con le compagnie tra 1,922 e 1,945(no logo 1,908). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato aumenta a 2,134(2,118 il valore precedente). Ipraticati del Gpl vanno da 0,833 a 0,851 ...

considerare lo sconto fiscale, oggi saremmo a 2,31 euro/litro. In particolare, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self si posiziona a 2,009 euro/litro (1,985 il ...Ma con un aumento così preponderante del costo dellaanche il risparmio diventa un must , se non vogliamo ritrovarcisoldi a fine mese. Per prima cosa ti invitiamo a non utilizzare la ... Benzina senza freni, sfondata quota 2 euro al litro. Il governo valuta nuovi interventi per calmierare i… Oggi in modalità self toccata quota 2,005 al litro. Adiconsum: non è solo colpa della guerra ma della speculazione e del modo di calcolare il prezzo dei carburanti ...Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana, la benzina costa 2,005 euro/litro e il diesel 1,920 euro/litro. Annullato l'effetto del taglio delle accise ...