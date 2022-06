Benzina, prezzi folli: il pieno è un salasso. Il taglio alle accise non basta più (Di giovedì 9 giugno 2022) Per la precisione, secondo i dati diffusi ieri con la consueta rilevazione di Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mise, 2,009 per i self service e 2,134 per il servito. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Per la precisione, secondo i dati diffusi ieri con la consueta rilevazione di Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mise, 2,009 per i self service e 2,134 per il servito. ...

Advertising

myrtamerlino : In un anno: #benzina +21% #gasolio +27% #gpl +25%. Gli stipendi sono al palo e i prezzi sono sempre più alti. Colp… - fattoquotidiano : Benzina senza freni, sfondata quota 2 euro al litro. Il governo valuta nuovi interventi per calmierare i prezzi - petergomezblog : Benzina senza freni, sfondata quota 2 euro al litro. Il Pd chiede un tetto ai prezzi per tutta l’estate… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#Prezzi #benzina alle stelle, conviene ancora comprare #auto a #benzina e #diesel? Ecco cosa risponde l’esperto ?? #9giug… - tg2000it : RT @TV2000it: ??#Prezzi #benzina alle stelle, conviene ancora comprare #auto a #benzina e #diesel? Ecco cosa risponde l’esperto ?? #9giug… -