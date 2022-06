Belgio-Polonia 6-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 9 giugno 2022) Valanga di gol e successo per ilche, nella seconda giornata di Nations League, liquida lacon un roboante 6-1. I Red Devils rialzano così la testa dopo il k.o. contro l’Olanda nella gara inaugurale. Una partita vinta grazie alla maggiore qualità individuale, ma che non si mette immediatamente bene per i padroni di casa. Sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio grazie al solito Lewandowski. Il pareggio della squadra di Martinez arriva poco prima del termine della prima frazione con Witsel. Nella ripresa, i Diavoli infiammano il match schiantando definitivamente la squadra di Michniewicz. Vanno a segno De Bruyne, Trossard con una doppietta, Dendoncker e infine Openda, all’esordio assoluto con la maglia della Nazionale. Dietro a questa goleada si nascondono alcuni spunti che andiamo a sviscerare nella nostra...

cmdotcom : #NationsLeague: il #Belgio distrugge 6-1 la #Polonia. L'#Olanda supera 2-1 il #Galles al 94'. Vincono #Scozia e… - zazoomblog : Calcio: Nations League; goleada del Belgio alla Polonia - #Calcio: #Nations #League; #goleada - infoitsport : L'Olanda vince ma De Ligt va ko. Belgio, 6-1 alla Polonia! - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #NationsLeague: il #Belgio distrugge 6-1 la #Polonia. L'#Olanda supera 2-1 il #Galles al 94'. Vincono #Scozia e #Ucraina http… - infoitsport : NAZIONAPOLI - Belgio-Polonia 6-1: Zielinski ha giocato tutta la gara, panchina per Mertens -

Iltrova la sua prima vittoria in Nations League rifilando ben sei gol alla(passata in vantaggio con Lewandowski): 6 - 1 il risultato finale per i diavoli rossi. Nello stesso gruppo vince ...6 - 1 delallaNelgioca titolare l'ex Atalanta Castagne, mentre laschiera gli "italiani" Dragowski, Zurkowski e Zielinski, oltre all'ex Torino Glik. Per ventotto ...Si sono da poco concluse le quattro partite in calendario valevoli per la Nations League 2022-2023 di calcio. Nella lega A esultano Belgio e Olanda, vittoriose su Polonia e Galles, mentre la lega B ce ...Pesante scoinfitta in Nations League per la Polonia che viene travolta 6-1 dal Belgio. Lewandowski illude i polacchi, che poi crollano sotto i colpi di Witsel De Bruyne, Trossard (doppietta), ...