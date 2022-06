Belen Rodriguez, il vestito che fa perdere una taglia: la novità della sua linea di abbigliamento (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l’esperienza scoppiettante in tv al fianco di Teo Mammuccari per la conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez sembra pronta per un’altra avventura imprenditoriale. LEGGI ANCHE : — Stefano de Martino, Gianluca Vacchi, Damante: quanto guadagnano per una serata in discoteca come dj? La cifra non è da poco La showgirl sarebbe infatti pronta a debuttare con un nuovo brand di abbigliamento: “Mar de Margaritas”. A Today, Belen ha spiegato inoltre che il nome arriva da una canzone che suo papà ha scritto per sua mamma e l’etichetta dei vestiti conterrà il testo. Non è la prima volta che la Rodriguez si lancia in un progetto simile. Insieme ai suoi fratelli infatti ha già fondato “Hinnominate” (linea di abbigliamento) e “Me Fui” (linea di costumi in cui appare come testimonial ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l’esperienza scoppiettante in tv al fianco di Teo Mammuccari per la conduzione de Le Iene,sembra pronta per un’altra avventura imprenditoriale. LEGGI ANCHE : — Stefano de Martino, Gianluca Vacchi, Damante: quanto guadagnano per una serata in discoteca come dj? La cifra non è da poco La showgirl sarebbe infatti pronta a debuttare con un nuovo brand di abbigliamento: “Mar de Margaritas”. A Today,ha spiegato inoltre che il nome arriva da una canzone che suo papà ha scritto per sua mamma e l’etichetta dei vestiti conterrà il testo. Non è la prima volta che lasi lancia in un progetto simile. Insieme ai suoi fratelli infatti ha già fondato “Hinnominate” (di abbigliamento) e “Me Fui” (di costumi in cui appare come testimonial ...

