Beautiful | deceduto il figlio della star della serie americana | “Trovato morto in un parcheggio”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 9 giugno 2022) Lutto per uno dei protagonisti storici di, la soap operain onda ormai da ben 35 anni. È statoin unildi Jack Wagner, l’attore che ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Nick Marone, il fratellastro di Ridge Forrester, alias Ronn Moss. Harrison Wagner aveva solo 27 anni. Rimangono ignote le cause del decesso. Come hanno riportato i colleghi di Fanpage.it, sono in corso le indagini per accertare le reali cause del decesso del ragazzo: Il27ennediè statoin un, secondo quanto ha riportato il medico legale ...