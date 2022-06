Beach soccer, Ostia ai Mondiali Aics: la Mami Roof sulla sabbia di Cervia (Di giovedì 9 giugno 2022) Ostia – Riparte anche il Beach soccer con i suoi tornei internazionali. E Ostia sarà presente al prossimo Campionato Mondiale CSIT. Una grande vetrina per il territorio lidense e un orgoglio per i calciatori che lo rappresenteranno sulla sabbia. Lo faranno con la Mami Roof Ostia Beach soccer. La sede è quella di Cervia e la competizione è organizzata dall’Aics Beach soccer e Sport in Tour. Vedrà protagoniste sei squadre sulla sabbia e a piedi nudi che si contenderanno il titolo fino al 12 giugno, all’Arena Beach. Tra esse ecco proprio quella lidense e una anche di San Benedetto, in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Riparte anche ilcon i suoi tornei internazionali. Esarà presente al prossimo Campionato Mondiale CSIT. Una grande vetrina per il territorio lidense e un orgoglio per i calciatori che lo rappresenteranno. Lo faranno con la. La sede è quella die la competizione è organizzata dall’e Sport in Tour. Vedrà protagoniste sei squadree a piedi nudi che si contenderanno il titolo fino al 12 giugno, all’Arena. Tra esse ecco proprio quella lidense e una anche di San Benedetto, in ...

Advertising

SettimanaS : Genova in testa dopo la 1°tappa del campionato Serie A Beach Soccer Poule Promozione - CalcioTime_it : I rossazzurri hanno annunciato l'ultimo rinforzo tra i pali. Si tratta di Loris Genovese, portiere classe 2000 che… - lanuovariviera : Beach volley e beach soccer al Campo Rodi, approvato il progetto esecutivo da 93 mila euro - theshieldofspo1 : La società campione in carica chiede aiuto alle istituzioni locali. #TSOS #BeachSoccer #SerieAon #LND… - cascinanotizie : Beach Soccer: terza vittoria su tre incontri per il Pisa Il Pisa chiude a punteggio pieno il girone eliminatorio:… -